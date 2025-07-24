Как уточнили в Минобороны, групповой удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА.

В Кремле объяснили необходимость буферных зон на границе с Украиной

В Кремле объяснили необходимость буферных зон на границе с Украиной

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ может организовать новую провокацию в зоне СВО. Ро данным СМИ, глава британского Генштаба Энтони Радакин мог подтолкнуть Александра Сырского к шагу, который чреват катастрофическими последствиями для украинских сил.