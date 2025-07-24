Армия России ночью нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Минобороны: ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
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Минувшей ночью российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетического комплекса, которые обеспечивают деятельность ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, групповой удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА.
Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ может организовать новую провокацию в зоне СВО. Ро данным СМИ, глава британского Генштаба Энтони Радакин мог подтолкнуть Александра Сырского к шагу, который чреват катастрофическими последствиями для украинских сил.