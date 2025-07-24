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Регион
24 июля, 09:45

Армия России ночью нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Минобороны: ВС России ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Минувшей ночью российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетического комплекса, которые обеспечивают деятельность ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, групповой удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА.

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Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ может организовать новую провокацию в зоне СВО. Ро данным СМИ, глава британского Генштаба Энтони Радакин мог подтолкнуть Александра Сырского к шагу, который чреват катастрофическими последствиями для украинских сил.

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Наталья Демьянова
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