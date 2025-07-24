Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 09:48

Армия России поразила цеха хранения БПЛА, склады горючего и вооружения ВСУ

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

За минувшие сутки российские Вооружённые силы нанесли удары по объектам, используемым украинской армией, включая цеха по производству и хранению беспилотников, а также склады с топливом и боеприпасами. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно сообщению ведомства, удары были осуществлены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией. Целями стали не только цеха и склады БПЛА, горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, но и места временной дислокации украинских военных, националистических формирований и иностранных наемников, расположенные в 136 различных районах.

Российские силы поразили инфраструктуру ПВО Украины в Черниговской области
Российские силы поразили инфраструктуру ПВО Украины в Черниговской области

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июля были совершены удары по военным объектам ВСУ. Главными целями ВС РФ стали объекты, расположенные в четырёх областях Украины, а также на части территории ДНР, подконтрольной Киеву.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar