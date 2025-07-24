Армия России поразила цеха хранения БПЛА, склады горючего и вооружения ВСУ

За минувшие сутки российские Вооружённые силы нанесли удары по объектам, используемым украинской армией, включая цеха по производству и хранению беспилотников, а также склады с топливом и боеприпасами. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно сообщению ведомства, удары были осуществлены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией. Целями стали не только цеха и склады БПЛА, горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, но и места временной дислокации украинских военных, националистических формирований и иностранных наемников, расположенные в 136 различных районах.