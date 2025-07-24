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24 июля, 10:10

В Кремле оценили возможность телефонного разговора Трампа и Путина

Песков: В настоящее время телефонный разговор Путина и Трампа не планируется

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

В настоящее время у Кремля нет планов по проведению телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Такую позицию высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что при необходимости двустороннюю беседу лидеров можно быстро и беспрепятственно организовать.

«Если это потребуется, то такой контакт может быть оперативно организованным... <...> Если будет необходимо, то контакт состоится. В настоящий момент таких наработок нет», — заявил пресс-секретарь главы российского государства.

Также Песков отметил, что в настоящее время система диалога чётко отлажена.

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Ранее в Кремле оценили шанс личной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Для проведения переговоров российского президента с главой киевского режима требуется основательная предварительная подготовка, отметили там.

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Ольга Сливченко
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