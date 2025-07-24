Песков: Украина держит мирных людей как заложников, мы требуем их возвращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Украинская сторона удерживает гражданских лиц фактически в качестве заложников, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва настаивает на их возвращении в рамках переговоров об обмене.
«Предложения российской стороны (Украине - прим. Life.ru) конкретные, конструктивные, необходимые гражданам двух стран: и продолжение обмена, и возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники», — сказал он.
По словам представителя Кремля, Москва продолжает добиваться от Киева не только дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, но и немедленного возвращения гражданских, удерживаемых на территории Украины. Россия называет такие действия со стороны украинской стороны нарушением всех гуманитарных норм и международных соглашений. Переговоры по обмену, как утверждает Песков, остаются в повестке.
Напомним, что вчера, 23 июля, прошёл третий раунд переговоров между Россией и Украиной, прошедший накануне в Стамбуле, не привёл к значимому прорыву — и в Кремле это признали. По словам Дмитрия Пескова, в нынешних условиях ожидать резких подвижек преждевременно. Тем не менее, он отметил позитивные моменты: обсуждение гуманитарных вопросов и инициативу Москвы по созданию рабочих групп, которые продолжат диалог в онлайн-формате.