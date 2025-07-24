Обвинения России в том, что она может быть причастна к кибератакам во время выборов в европейских странах, это очередной бездоказательный фейк со стороны ЕС и НАТО. Данное заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«И вот, конечно, заявление НАТО от 18 июля и отдельных её членов на тему якобы причастности России к кибератакам. Это, конечно, очередной фейк, политически мотивированный фейк», — сказала она.

При этом обвинения ничем не подкреплены, поэтому, по её словам, подобные заявления стали «обыденным пропагандистским приёмом западных столиц». Так, Захарова привела в пример недавние выводы ЦРУ и директора Национальной разведки США Тулси Габбард. В сообщении говорилось, что дело, раскрученное администрацией экс-президента США Барака Обамы, о якобы вмешательстве России в выборы с использованием технологий является «подлогом».

Захарова уверена, что подлог совершили для очернения имиджа РФ и для внутриполитической борьбы в США. Это дело запустило поток лжи и «моду по обвинению России» практически в любых кибератаках. Воспользовавшись случаем дипломат напомнила, что в 2024 года в рамках ООН именно по инициативе РФ был создан межправительственный реестр контактных пунктов по реагированию на компьютерные инциденты.