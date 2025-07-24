Погибший в авиакатастрофе в Приамурье хирург Майзель летел в Тынду за внучкой

Известный хирург из Хабаровска Леонид Майзель летел в Тынду на злополучном Ан-24, чтобы забрать маленькую внучку. Девочка находилась там у родственников, и дедушка собирался отвезти её домой.

Коллеги погибшего рассказали, что после смерти супруги Майзель жил лишь своей семьёй. Всё время мужчина посвящал детям, внукам и любимой работе.

«У него жизнь кипела. На первом месте дети и внуки. Хотя он активно оперировал, но всё свободное время отдавал родным», — вспоминает один из коллег в беседе с сайтом MK.ru.

Сообщается, что Леонид Ефимович работал в Хабаровской краевой клинической больнице №1, имел специализацию «онкология». За помощь пострадавшим после разрушительного землетрясения в Нефтегорске в 1995 году он был награждён орденом Почёта.