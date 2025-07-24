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24 июля, 11:20

Погибший в авиакатастрофе в Приамурье хирург Майзель летел в Тынду за внучкой

Известный хирург из Хабаровска Леонид Майзель летел в Тынду на злополучном Ан-24, чтобы забрать маленькую внучку. Девочка находилась там у родственников, и дедушка собирался отвезти её домой.

Коллеги погибшего рассказали, что после смерти супруги Майзель жил лишь своей семьёй. Всё время мужчина посвящал детям, внукам и любимой работе.

«У него жизнь кипела. На первом месте дети и внуки. Хотя он активно оперировал, но всё свободное время отдавал родным», — вспоминает один из коллег в беседе с сайтом MK.ru.

Сообщается, что Леонид Ефимович работал в Хабаровской краевой клинической больнице №1, имел специализацию «онкология». За помощь пострадавшим после разрушительного землетрясения в Нефтегорске в 1995 году он был награждён орденом Почёта.

У командира рухнувшего в Приамурье Ан-24 за спиной были 40 лет полётов
У командира рухнувшего в Приамурье Ан-24 за спиной были 40 лет полётов

А ещё одну женщину внучка спасла от страшной гибели в авиакатастрофе. Жительница Амурской области, которая должна была лететь данным рейсом, не смогла отправиться в поездку из-за внезапной болезни внучки. Семья уже находилась в самолёте, когда состояние ребёнка ухудшилось, и бабушка приняла решение отложить вылет.

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Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мария Любицкая
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