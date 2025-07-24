Замглавы Химок задержана, в мэрии идут обыски
SHOT: Задержана заместитель главы подмосковных Химок Ирина Жданкина
Ирина Жданкина и её подчинённая из администрации Химок задержаны. Обложка © Telegram / SHOT
Заместитель главы подмосковных Химок Ирина Жданкина задержана. По данным SHOT, в здании мэрии проходят обыски. Вместе с ней задержали начальника управления по развитию территорий Евгению Янченко.
Жданкину задержали утром 24 июля. Оперативные действия проходят сразу в нескольких кабинетах администрации. Подробности дела пока не раскрываются, а официальные обвинения ещё не озвучены. По информации источников, действия следователей могут быть связаны с делом бывшего замглавы Химок Николая Минаева.
Ранее стало известно, что бывший замглавы Химок Николай Минаев покинул Россию после возбуждения уголовного дела о взятке в особо крупном размере. Он был объявлен в федеральный розыск и скрылся за границей. Хотя формально чиновник уволился из администрации, выяснилось, что он перестал выходить на работу ещё за две недели до увольнения.