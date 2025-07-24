Замглавы Химок задержана, в мэрии идут обыски

Жданкину задержали утром 24 июля. Оперативные действия проходят сразу в нескольких кабинетах администрации. Подробности дела пока не раскрываются, а официальные обвинения ещё не озвучены. По информации источников, действия следователей могут быть связаны с делом бывшего замглавы Химок Николая Минаева.

Ранее стало известно, что бывший замглавы Химок Николай Минаев покинул Россию после возбуждения уголовного дела о взятке в особо крупном размере. Он был объявлен в федеральный розыск и скрылся за границей. Хотя формально чиновник уволился из администрации, выяснилось, что он перестал выходить на работу ещё за две недели до увольнения.