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24 июля, 11:06

Замглавы Химок задержана, в мэрии идут обыски

SHOT: Задержана заместитель главы подмосковных Химок Ирина Жданкина

Ирина Жданкина и её подчинённая из администрации Химок задержаны. Обложка © Telegram / SHOT

Ирина Жданкина и её подчинённая из администрации Химок задержаны. Обложка © Telegram / SHOT

Заместитель главы подмосковных Химок Ирина Жданкина задержана. По данным SHOT, в здании мэрии проходят обыски. Вместе с ней задержали начальника управления по развитию территорий Евгению Янченко.

Жданкину задержали утром 24 июля. Оперативные действия проходят сразу в нескольких кабинетах администрации. Подробности дела пока не раскрываются, а официальные обвинения ещё не озвучены. По информации источников, действия следователей могут быть связаны с делом бывшего замглавы Химок Николая Минаева.

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Ранее стало известно, что бывший замглавы Химок Николай Минаев покинул Россию после возбуждения уголовного дела о взятке в особо крупном размере. Он был объявлен в федеральный розыск и скрылся за границей. Хотя формально чиновник уволился из администрации, выяснилось, что он перестал выходить на работу ещё за две недели до увольнения.

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Милена Скрипальщикова
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