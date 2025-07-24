«Очень нужная птичка»: Солистка Reflex купила вертолёт за 62 млн рублей, чтобы не стоять в пробках
Super: Певица Ирина Нельсон купила вертолёт за 62 млн и отказалась от пробок
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Теперь солистка группы Reflex Ирина Нельсон передвигается на собственном вертолёте и больше не теряет времени в столичных пробках. Стоимость воздушного судна, по данным Super, составляет около 62 миллионов рублей.
«Греет ли меня то, что я первая певица в стране, купившая себе вертолёт? Совсем нет. Не в тщеславии дело. Это просто очень нужная, необходимая птичка! Reflex обещал никогда не стареть и не переставать удивлять — и мы исполняем обещание!» — поделилась Нельсон.
Певица призналась, что покупку обдумывали давно: решение было принято вместе с мужем Вячеславом Тюриным, который специально получил лицензию пилота. Она утверждает, что теперь добираться до концертов стало проще, а главное — быстрее. Супруги уже начали активно использовать новую технику и сожалеют лишь об одном: что не купили её раньше.
Ранее в медиапространстве обсуждали другую громкую покупку: звезда OnlyFans Софи Рейн приобрела частный самолёт за 35 миллионов долларов. Средства на роскошное судно ей помогли собрать подписчики. Сейчас на Рейн подписано около 10 миллионов человек, а сама она входит в топ-5 самых быстрорастущих моделей платформы.