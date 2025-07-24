МИД Латвии отказал в выдаче визы главе FIDE Дворковичу

Президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу отказано в визе Латвии. Об этом сообщил МИД страны в своей соцсети Х. Причины отказа не уточняются.

«Латвия не выдала визу Аркадию Дворковичу, бывшему вице-премьеру и помощнику президента России, а ныне президенту Международной шахматной федерации. Латвия проинформировала страны, выдавшие шенгенские визы, об этом», — говорится в сообщении.

Соответствующее уведомление было разослано всем государствам Шенгенской зоны, которые ранее выдавали Дворковичу разрешение на въезд. Сам президент FIDE пока не дал никаких комментариев по этому вопросу.