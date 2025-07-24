Россия запретила иностранным танкерам загружаться в портах в Чёрном море, пишут СМИ

Загрузка зарубежных нефтяных танкеров в российских портах на Чёрном море временно приостановлена, передаёт Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, это фактически остановило экспорт казахстанской нефти, большая часть которого приходится на объединение предприятий, частично принадлежащих американским энергетическим гигантам. Ограничения также повлияли на вывоз российской нефти из Новороссийска.

По подсчётам западных аналитиков, закрытие портов для иностранных судов может повлиять на более чем 2% мировых нефтяных поставок.