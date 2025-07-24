Россия запретила иностранным танкерам загружаться в портах в Чёрном море, пишут СМИ
Reuters: Порты РФ на Чёрном море остановили загрузку иностранных нефтетанкеров
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Загрузка зарубежных нефтяных танкеров в российских портах на Чёрном море временно приостановлена, передаёт Reuters со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, это фактически остановило экспорт казахстанской нефти, большая часть которого приходится на объединение предприятий, частично принадлежащих американским энергетическим гигантам. Ограничения также повлияли на вывоз российской нефти из Новороссийска.
По подсчётам западных аналитиков, закрытие портов для иностранных судов может повлиять на более чем 2% мировых нефтяных поставок.
Напомним, что в рамках закона «О военном положении» президент России Владимир Путин подписал указ, который изменяет порядок захода иностранных судов в российские порты. Согласно новым требованиям, для получения доступа к акватории, находящейся в ведении России, необходимо получить разрешение, выданное капитаном порта и одобренное ФСБ.