Стало известно о задержании совладельца крупнейшей сети автозаправок в Крыму

Правоохранительные органы задержали Сергея Бейма, президента и совладельца крупнейшей сети крымских заправок «ТЭС». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовная статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает РБК.

Вместе с Беймом была задержана Мария Пяткова, руководитель связанной с «ТЭС» компании «Аврора».

Компанию «ТЭС» основал отец задержанного Геннадий Бейм. Эта группа компаний управляет крупнейшей сетью автозаправок, портовым терминалом, предприятием по производству ёмкостей и имеет диверсифицированный бизнес. За 2024 год выручка компании составила 18 млрд рублей, чистая прибыль — 130 млн рублей.