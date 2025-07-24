Стало известно о задержании совладельца крупнейшей сети автозаправок в Крыму
Совладельца сети заправок ТЭС Бейма задержали в Крыму по подозрению в мошенничестве
Сергей Бейм. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков
Правоохранительные органы задержали Сергея Бейма, президента и совладельца крупнейшей сети крымских заправок «ТЭС». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовная статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает РБК.
Вместе с Беймом была задержана Мария Пяткова, руководитель связанной с «ТЭС» компании «Аврора».
Компанию «ТЭС» основал отец задержанного Геннадий Бейм. Эта группа компаний управляет крупнейшей сетью автозаправок, портовым терминалом, предприятием по производству ёмкостей и имеет диверсифицированный бизнес. За 2024 год выручка компании составила 18 млрд рублей, чистая прибыль — 130 млн рублей.
Ранее по подозрению в мошенничестве задержали экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова. В настоящее время проводятся следственные действия. Оперативные мероприятия, включая обыски, осуществляются по нескольким адресам как в Москве, так и в Тамбове.