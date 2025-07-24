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24 июля, 12:56

Стало известно о задержании совладельца крупнейшей сети автозаправок в Крыму

Совладельца сети заправок ТЭС Бейма задержали в Крыму по подозрению в мошенничестве

Сергей Бейм. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Сергей Бейм. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Правоохранительные органы задержали Сергея Бейма, президента и совладельца крупнейшей сети крымских заправок «ТЭС». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовная статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает РБК.

Вместе с Беймом была задержана Мария Пяткова, руководитель связанной с «ТЭС» компании «Аврора».

Компанию «ТЭС» основал отец задержанного Геннадий Бейм. Эта группа компаний управляет крупнейшей сетью автозаправок, портовым терминалом, предприятием по производству ёмкостей и имеет диверсифицированный бизнес. За 2024 год выручка компании составила 18 млрд рублей, чистая прибыль — 130 млн рублей.

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Ранее по подозрению в мошенничестве задержали экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова. В настоящее время проводятся следственные действия. Оперативные мероприятия, включая обыски, осуществляются по нескольким адресам как в Москве, так и в Тамбове.

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Полина Никифорова
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