Не всё потеряно? Mars прокомментировал решение X5 остановить продажу Snickers и Twix
Mars работает над поиском взаимовыгодного решения с X5 Group
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Российское подразделение американской корпорации Mars будет работать над разрешением ситуации после того, как владелец торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» приостановил закупки известных шоколадных батончиков. В пресс-службе компании заявили РИА «Новости», что сейчас прилагаются все усилия для поиска взаимовыгодного решения.
Mars сожалеет, что ритейлер X5 Group остановил отгрузку товаров. Но тем не менее выражает благодарность за многолетние плодотворные отношения. Поэтому ведутся работы над тем, чтобы решить эту ситуацию. В корпорации также отметили, что у них с Х5 одна общая цель — предлагать покупателям продукт по доступной цене.
Напомним, что X5 Group прекратил закупку некоторых товаров, производимых российским подразделением Mars. По словам ритейлера, причиной стали завышенные цены. В частности это коснулось такой продукции, как шоколадные батончики (Snickers, Mars, M&M’s, Milky Way и Twix), некоторые виды весовых конфет, драже, а также жевательной резинки Orbit и Eclipse.