Никиты и Насти в стопе: Россияне составили список нежелательных имён для отношений

Среди россиян, ищущих знакомства онлайн, четверть призналась, что отказывалась от потенциального партнёра в дейтинг-приложении из-за его имени. Таковы данные опроса, проведённого сервисом VK Знакомства.

Исследование показало, что для 69% опрошенных имя играет далеко не последнюю роль при выборе объекта симпатии. Женщины оказались более избирательными в этом плане: 77% из них заявили, что обращают внимание на имя, в то время как среди мужчин этот показатель составил 53%. Более того, 45% респондентов открыто признались в наличии у них личного антирейтинга имён, которые вызывают сомнения или даже неприязнь.

Рейтинг и антирейтинг имён. Фото © Пресс-служба VK

Представители сильного пола чаще всего выбирают Викторий, Екатерин, Алис, Анн и Елизавет. Женщины же в большинстве случаев отдают предпочтение Александрам, Дмитриям, Максимам, Романам и Андреям. В списке наименее привлекательных для мужчин имён оказались Анастасия (15%), Галина, Ольга, Зоя и Валентина. А вот женщинам не по душе Никиты (11%), Сергеи, Алексеи, Антоны и Василии.

Однако не все так категорично: 84% россиян готовы дать человеку шанс, даже если его имя вызывает у них неприятные ассоциации. Интересно, что совпадение имени нового ухажёра с именем бывшего партнёра не является проблемой для 51% опрошенных. Для 39% это вызовет лишь мимолётное неудобство, и только 10% считают это серьёзным препятствием на пути к новым отношениям.