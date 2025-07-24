Хочется зажмуриться...: Подростки решили, что зрение им не нужно и начали засовывать булавки в глаза
В Сети вирусится новый тренд у подростков, они втыкают булавки себе в глаза
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В соцсетях набирает обороты пугающий тренд: дети вставляют себе в глаза обычные булавки — ради эффектного фото и «эстетики». Иногда всё заканчивается серьёзными травмами. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.
Шокирующий способ самовыражения стремительно набирает популярность среди подростков. Ради лайков и хайпа школьники просовывают себе в уголки глаз металлические булавки так, чтобы они «красиво свисали». Некоторые публикуют видео с инструкциями, другие — с последствиями: покраснение, воспаление, кровоизлияния. В ряде случаев речь идёт о повреждении слизистой и даже угрозе потери зрения. Пользователи соцсетей уже окрестили это «новой формой селфхарма» — скрытого членовредительства, распространённого среди молодых людей.
Подростки всё чаще страдают от трендов в Интернете. Так, в Свердловской области школьница получила серьёзную травму, пытаясь повторить скандальный интернет-тренд с «распятием» на дорожных знаках — она сломала челюсть и была госпитализирована.