Хочется зажмуриться...: Подростки решили, что зрение им не нужно и начали засовывать булавки в глаза

В соцсетях набирает обороты пугающий тренд: дети вставляют себе в глаза обычные булавки — ради эффектного фото и «эстетики». Иногда всё заканчивается серьёзными травмами. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

Шокирующий способ самовыражения стремительно набирает популярность среди подростков. Ради лайков и хайпа школьники просовывают себе в уголки глаз металлические булавки так, чтобы они «красиво свисали». Некоторые публикуют видео с инструкциями, другие — с последствиями: покраснение, воспаление, кровоизлияния. В ряде случаев речь идёт о повреждении слизистой и даже угрозе потери зрения. Пользователи соцсетей уже окрестили это «новой формой селфхарма» — скрытого членовредительства, распространённого среди молодых людей.