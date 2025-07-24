Российские синхронистки Дорошко и Гайдай взяли бронзу в дуэтах на ЧМ в Сингапуре
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. Обложка © ТАСС / AP / Lee Jin-man
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В финале произвольной программы дуэтов россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали. Наши синхронистки выступили с яркой и эмоциональной программой, которая принесла им 277,1117 балла.
Первое место и звание чемпионок достались испанкам Лиле Льуис Валетт и Ирис Тио Касас с результатом 282,6087 балла. Серебро у итальянского дуэта Энрика Пикколи и Лукреции Ружейро (278,7137 балла).
Напомним, что вчера, 23 июля, российский дуэт синхронистов Майи Гурбанбердиевой и Александра Мальцева занял первое место в технической программе с результатом в 233,2100 балла. Они обогнали испанцев и итальянцев. Российские спортсмены участвуют в турнире под нейтральным статусом.