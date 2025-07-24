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24 июля, 14:02

Российские синхронистки Дорошко и Гайдай взяли бронзу в дуэтах на ЧМ в Сингапуре

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. Обложка © ТАСС / AP / Lee Jin-man

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. Обложка © ТАСС / AP / Lee Jin-man

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В финале произвольной программы дуэтов россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали. Наши синхронистки выступили с яркой и эмоциональной программой, которая принесла им 277,1117 балла.

Первое место и звание чемпионок достались испанкам Лиле Льуис Валетт и Ирис Тио Касас с результатом 282,6087 балла. Серебро у итальянского дуэта Энрика Пикколи и Лукреции Ружейро (278,7137 балла).

Российские синхронистки впервые за 27 лет не смогли завоевать золото ЧМ в группе
Российские синхронистки впервые за 27 лет не смогли завоевать золото ЧМ в группе

Напомним, что вчера, 23 июля, российский дуэт синхронистов Майи Гурбанбердиевой и Александра Мальцева занял первое место в технической программе с результатом в 233,2100 балла. Они обогнали испанцев и итальянцев. Российские спортсмены участвуют в турнире под нейтральным статусом.

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Полина Никифорова
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