«Какой-то историк»: Эксперт объяснил, почему Мединский так страшит Запад и Украину
Эксперт Бобров: Мединский злит Запад тем, что подчёркивает твёрдость позиции РФ
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Историческое образование Владимира Мединского вызывает раздражение у Запада, так как укрепляет позиции России на переговорах. Такое мнение высказал Александр Бобров, кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований СИБ РУДН.
«Когда Владимира Ростиславовича Мединского обвиняют в том, что он историк, это является наглядной демонстрацией того, что и коллективный Запад, и сама Украина боятся того факта, что Российская Федерация максимально цензированно выстроила свою позицию на переговорах», — подчеркнул эксперт в разговоре с радио «Комсомольская правда».
Аналитик обратил внимание на показательный случай с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей. Тот сперва позволял себе пренебрежительные высказывания в адрес Мединского, называя его «каким-то историком», а потом неожиданно признал компетентность российской делегации.
Бобров отметил иронию ситуации: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также имеет историческое образование. По мнению эксперта, такая реакция связана со способностью исторической науки вскрывать неудобные для западных стран факты.
«История — это такая наука, которая даёт ответы на все те вопросы, которые они пытаются скрыть, как скелетов в шкафах», — приводит kp.ru слова Боброва.
Эксперт выразил осторожный оптимизм относительно текущего настроя украинской делегации, но предположил, что их конструктивная позиция может измениться после завершения переговоров.
Напомним, ранее Марк Рютте выступал с критикой делегации РФ на переговорах в Стамбуле, назвав Владимира Мединского «каким-то историком». После этого спикер МИД России Мария Захарова напомнила генсеку НАТО, что история помогает находить решения самых разных проблем. Забавно, что сам Мединский накануне нашёл хорошую возможность преподать Рютте урок, напомнив ему, как многократные встречи на уровне лидеров не позволили мирно урегулировать гражданскую войну в Китае.