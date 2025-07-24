Историческое образование Владимира Мединского вызывает раздражение у Запада, так как укрепляет позиции России на переговорах. Такое мнение высказал Александр Бобров, кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований СИБ РУДН.

«Когда Владимира Ростиславовича Мединского обвиняют в том, что он историк, это является наглядной демонстрацией того, что и коллективный Запад, и сама Украина боятся того факта, что Российская Федерация максимально цензированно выстроила свою позицию на переговорах», — подчеркнул эксперт в разговоре с радио «Комсомольская правда».

Аналитик обратил внимание на показательный случай с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей. Тот сперва позволял себе пренебрежительные высказывания в адрес Мединского, называя его «каким-то историком», а потом неожиданно признал компетентность российской делегации.

Бобров отметил иронию ситуации: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также имеет историческое образование. По мнению эксперта, такая реакция связана со способностью исторической науки вскрывать неудобные для западных стран факты.

«История — это такая наука, которая даёт ответы на все те вопросы, которые они пытаются скрыть, как скелетов в шкафах», — приводит kp.ru слова Боброва.