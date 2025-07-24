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24 июля, 15:09

«Вернём семейные ценности»: Матвиенко объявила о создании «демографического спецназа»

Матвиенко: Во всех министерствах России появился демографический спецназ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polkadot_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / polkadot_photo

В России появился «демографический спецназ», который призван вернуть традиционные семейные ценности. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

«Такой «демографический спецназ» создан в каждом министерстве, ведомстве, правительстве, эта сфера охватила бизнес, высшие учебные заведения, институты гражданского общества и так далее. И именно в таком широком контексте можно надеяться, что мы вернём наши традиционные семейные ценности», — отметила она.

По словам Матвиенко, этот центр является ключевым органом, ответственным за формирование новых мер поддержки. Она напомнила, что на уровень рождаемости воздействуют различные факторы, помимо финансовых, и призвала создать благоприятные условия для женщин, желающих совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью. Спикер Совфеда подчеркнула, что поддержка семей с детьми отражает сущность социального государства.

Демограф призвал разрешить онлайн-обучение студенческим семьям с ребёнком
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Ранее стало известно, что в России хотят удвоить материнский капитал за рождение второго ребёнка. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии выразил уверенность, что такие действия помогут повысить рождаемость в стране.

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Юлия Сафиулина
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