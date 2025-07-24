«Вернём семейные ценности»: Матвиенко объявила о создании «демографического спецназа»

В России появился «демографический спецназ», который призван вернуть традиционные семейные ценности. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

«Такой «демографический спецназ» создан в каждом министерстве, ведомстве, правительстве, эта сфера охватила бизнес, высшие учебные заведения, институты гражданского общества и так далее. И именно в таком широком контексте можно надеяться, что мы вернём наши традиционные семейные ценности», — отметила она.

По словам Матвиенко, этот центр является ключевым органом, ответственным за формирование новых мер поддержки. Она напомнила, что на уровень рождаемости воздействуют различные факторы, помимо финансовых, и призвала создать благоприятные условия для женщин, желающих совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью. Спикер Совфеда подчеркнула, что поддержка семей с детьми отражает сущность социального государства.