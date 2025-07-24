Россиянин первым проплыл 43 км по Иссык-Кулю без гидрокостюма и остановок

Россиянин Руслан Фахрутдинов совершил невероятный одиночный заплыв на озере Иссык-Куль в Киргизии. В ночь с 22 на 23 июля 43-летний уроженец Новоуральска проплыл 43 километра за 20 часов, став первым, кто преодолел такую дистанцию на этом водоёме — ранее проводились только командные марафоны в подобных условиях. Об этом сообщает портал 24.kg.

Важно отметить, что заплыв проходил в почти экстремальных условиях — уралец преодолевал дистанцию без гидрокостюма и остановок. Однако пловец-любитель был вынужден прервать свой марафон всего в нескольких сотнях метров от берега. Причиной стало несоответствие его скорости темпу катера сопровождения.

«Честно — накрыло. Морально. Но когда почитал, сколько людей поддержали — понял: ни одна медаль не стоит этого. Поддержка — лучшая награда», — рассказал он после заплыва.

Ранее у россиянина уже был опыт 100-километрового заплыва по Неве в Санкт-Петербурге — головокружительную дистанцию он преодолел в 2023 году.