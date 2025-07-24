Объясниться или уволиться: Президент Литвы поставил ультиматум премьеру-коррупционеру

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул ультиматум премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу, потребовав от него в двухнедельный срок либо представить убедительные объяснения по обвинениям в коррупции, либо сложить свои полномочия. Об этом сообщает Sputnik Литва.

«Либо в течение следующих двух недель дать обоснованные ответы на вопросы, поднятые общественностью, либо рассмотреть варианты своего дальнейшего пребывания на посту премьер-министра», — сообщил советник литовского лидера Фредерикас Янсонс.

Подозрения в адрес Палуцкаса возникли не на пустом месте. Литовские СМИ ранее сообщали, что до назначения главой правительства он получил внеочередной банковский заём для своей компании. Более того, в 2012 году, будучи руководителем администрации Вильнюсского муниципалитета, нынешний премьер уже был фигурантом судебного процесса по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, связанными с протекцией при заключении коммунального контракта.