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24 июля, 15:36

Объясниться или уволиться: Президент Литвы поставил ультиматум премьеру-коррупционеру

Науседа потребовал от премьера Литвы Палуцкаса оправдаться или уволиться

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis, © Wikipedia / Augustas Didžgalvis.

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis, © Wikipedia / Augustas Didžgalvis.

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул ультиматум премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу, потребовав от него в двухнедельный срок либо представить убедительные объяснения по обвинениям в коррупции, либо сложить свои полномочия. Об этом сообщает Sputnik Литва.

«Либо в течение следующих двух недель дать обоснованные ответы на вопросы, поднятые общественностью, либо рассмотреть варианты своего дальнейшего пребывания на посту премьер-министра», — сообщил советник литовского лидера Фредерикас Янсонс.

Подозрения в адрес Палуцкаса возникли не на пустом месте. Литовские СМИ ранее сообщали, что до назначения главой правительства он получил внеочередной банковский заём для своей компании. Более того, в 2012 году, будучи руководителем администрации Вильнюсского муниципалитета, нынешний премьер уже был фигурантом судебного процесса по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, связанными с протекцией при заключении коммунального контракта.

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Ольга Сливченко
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