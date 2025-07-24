В Госдуме предложили штрафовать россиян за критику отечественных товаров

Депутат Госдумы Николай Новичков выдвинул предложение о введении штрафов для тех, кто критикует российские товары. По мнению парламентария, публичное и необоснованное осуждение отечественной продукции не соответствует народным ценностям.

«Нужно вводить штрафы за дискредитацию российского производителя и российского производства, потому что это дело, конечно, далеко не патриотичное и не народное», — сказал он в беседе с «Абзац».

Депутат считает, что российские производители должны пользоваться безусловной поддержкой во всех сферах, включая производство потребительских товаров и средств производства. Он предложил рассмотреть возможность введения административной ответственности за критику отечественных брендов.