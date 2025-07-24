В Госдуме предложили штрафовать россиян за критику отечественных товаров
Депутат Новичков призвал штрафовать россиян за дискредитацию товаров РФ
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Депутат Госдумы Николай Новичков выдвинул предложение о введении штрафов для тех, кто критикует российские товары. По мнению парламентария, публичное и необоснованное осуждение отечественной продукции не соответствует народным ценностям.
«Нужно вводить штрафы за дискредитацию российского производителя и российского производства, потому что это дело, конечно, далеко не патриотичное и не народное», — сказал он в беседе с «Абзац».
Депутат считает, что российские производители должны пользоваться безусловной поддержкой во всех сферах, включая производство потребительских товаров и средств производства. Он предложил рассмотреть возможность введения административной ответственности за критику отечественных брендов.
Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» объявила о запуске совместной программы с Ассоциацией розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциацией электронной торговли (АКИТ) под названием «Сделано в России». Проект направлен на создание «российской полки» в магазинах за счёт повышения спроса на местные бренды через формирование потребительских предпочтений.