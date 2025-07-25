Через час миска превращается в рассадник: Доктор ветеринарных наук раскрыл, как кормить кошку летом

Летом особенно важно следить за свежестью кошачьего и собачьего корма — это предотвратит риски для здоровья питомца. О главных правилах кормёжки в жару Life.ru рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

Оставлять влажный корм в миске более чем на час в жаркую погоду не рекомендуется из-за риска быстрой порчи продукта и развития вредных бактерий. При температуре выше +25 °C влажный корм становится благоприятной средой для сальмонеллы, кишечной палочки, плесени. Уже через 30–60 минут в тепле начинается активный рост микроорганизмов. Жиры в составе корма быстро окисляются на воздухе, что может вызвать расстройство пищеварения у кошки. Андрей Руденко Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ

Испорченный корм приводит к рвоте, диарее, а в тяжёлых случаях — к токсикоинфекциям. Руденко советует давать корм порционно — убирать остатки через 20–30 минут, если кошка не доела. Используйте керамические или металлические миски, так как пластик быстрее накапливает бактерии. Храните корм в холодильнике в закрытой таре, но не более суток.

Также на лето можно рассмотреть вариант сухого корма — он менее подвержен порче, но требует постоянного доступа к воде. Если у кошки появились признаки отравления (вялость, отказ от еды, рвота) — немедленно обратитесь к ветеринару.