Сербия первой в Европе планирует вывезти с Запада весь свой запас золота

В целях повышения безопасности и на случай кризиса Сербия намерена вернуть все свои золотые резервы на территорию страны. Таким образом, Сербия станет первым государством Восточной Европы, которое будет хранить все свое золото внутри страны, сообщает Bloomberg.

«ЦБ Сербии планирует перевезти все свои золотые резервы стоимостью примерно 6 млрд долларов на территорию страны, чтобы обеспечить безопасность запасов в периоды кризиса», — говорится в публикации.

Сербский регулятор начал процесс возвращения золота четыре года назад, в 2021 году, объяснив это решение растущей глобальной неопределенностью. Общие золотые резервы Сербии составляют 50,5 тонны, что по текущим ценам эквивалентно примерно 6 млрд долларов. Большая часть этих запасов уже хранится в Белграде, и лишь 5 тонн временно находятся в Швейцарии.