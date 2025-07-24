В Москве суд отправил в СИЗО экс-замглавы Челябинской области
Экс-заместителя губернатора Челябинской области Богашова отправили в СИЗО
Александр Богашов. Обложка © Государственный университет управления
Бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова отправили в СИЗО до 22 сентября по делу о превышении полномочий. Заседание состоялось в Басманном районном суде Москвы.
«Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Богашова на срок до 22 сентября удовлетворить», — говорится в сообщении суда.
Следствие полагает, что Богашов и его сообщники злоупотребили своим служебным положением. Используя строительную фирму, находящуюся под их контролем, они незаконно построили оздоровительный комплекс на территории губернаторской резиденции в Челябинской области. Стоимость строительства превысила 50 миллионов рублей. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Напомним, что накануне произошло задержание Александра Богашова, управляющего делами губернатора и правительства области Романа Менжинского, а также министра имущества Эльдара Белоусова. Все они проходят по делу о незаконной постройке.