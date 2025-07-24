Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 16:52

В Москве суд отправил в СИЗО экс-замглавы Челябинской области

Экс-заместителя губернатора Челябинской области Богашова отправили в СИЗО

Александр Богашов. Обложка © Государственный университет управления

Александр Богашов. Обложка © Государственный университет управления

Бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова отправили в СИЗО до 22 сентября по делу о превышении полномочий. Заседание состоялось в Басманном районном суде Москвы.

«Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Богашова на срок до 22 сентября удовлетворить», — говорится в сообщении суда.

Следствие полагает, что Богашов и его сообщники злоупотребили своим служебным положением. Используя строительную фирму, находящуюся под их контролем, они незаконно построили оздоровительный комплекс на территории губернаторской резиденции в Челябинской области. Стоимость строительства превысила 50 миллионов рублей. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Экс-главе Керчи Брусакову предъявили обвинения в превышении полномочий
Экс-главе Керчи Брусакову предъявили обвинения в превышении полномочий

Напомним, что накануне произошло задержание Александра Богашова, управляющего делами губернатора и правительства области Романа Менжинского, а также министра имущества Эльдара Белоусова. Все они проходят по делу о незаконной постройке.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar