В Москве суд отправил в СИЗО экс-замглавы Челябинской области

Бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова отправили в СИЗО до 22 сентября по делу о превышении полномочий. Заседание состоялось в Басманном районном суде Москвы.

«Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Богашова на срок до 22 сентября удовлетворить», — говорится в сообщении суда.

Следствие полагает, что Богашов и его сообщники злоупотребили своим служебным положением. Используя строительную фирму, находящуюся под их контролем, они незаконно построили оздоровительный комплекс на территории губернаторской резиденции в Челябинской области. Стоимость строительства превысила 50 миллионов рублей. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.