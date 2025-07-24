Власти подконтрольной ВСУ части ДНР объявили эвакуацию из Доброполья и девяти сёл

В городе Доброполье и девяти сёлах на подконтрольной ВСУ части ДНР начинается принудительная эвакуация семей с детьми. В настоящий момент в населённых пунктах остаются 928 детей, которые подлежат обязательному переселению. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Начинаем эвакуацию семей с детьми принудительным способом. <...> Соответствующее решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», — написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, зона эвакуации теперь охватывает Анновку, Новый Донбасс, Рубежное (Добропольский район), Доброполье, Надежду, Новокриворожье, Новомарьевку, Новофедоровку и Ракшу (Криворожский район).