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Регион
24 июля, 17:25

Власти подконтрольной ВСУ части ДНР объявили эвакуацию из Доброполья и девяти сёл

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OneWellStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OneWellStudio

В городе Доброполье и девяти сёлах на подконтрольной ВСУ части ДНР начинается принудительная эвакуация семей с детьми. В настоящий момент в населённых пунктах остаются 928 детей, которые подлежат обязательному переселению. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Начинаем эвакуацию семей с детьми принудительным способом. <...> Соответствующее решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», — написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, зона эвакуации теперь охватывает Анновку, Новый Донбасс, Рубежное (Добропольский район), Доброполье, Надежду, Новокриворожье, Новомарьевку, Новофедоровку и Ракшу (Криворожский район).

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Ранее Life.ru сообщал, что Киев опоздал с эвакуацией в Запорожской области. Теперь жители приграничных населённых пунктов могут оказаться в зоне активных боевых действий. Их до последнего уверяли, что их жизням ничего не угрожает.

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Полина Никифорова
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