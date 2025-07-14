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Регион
14 июля, 13:28

Украинские «подснежники» насильно вывезли жителей 14 сёл перед приходом Армии России

В Днепропетровской области принудительно эвакуировали 14 сёл на границе с ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Принудительная эвакуация проведена в 14 сёлах Днепропетровской области на границе с ДНР, вывезено около 2 тыс. человек, в том числе все дети. Об этом сообщили представители украинской гуманитарной организации «Подснежник», координирующей процесс, в эфире телеканала ТСН.

«Вторую волну эвакуации завершили в 14 сёлах Днепропетровской области, вывезено около 2 тыс. человек», — сказал представитель «Подснежника».

По данным организации, среди эвакуированных оказались жители посёлка Межевая, расположенного более чем в 10 км от линии разграничения, включая всех детей. При этом в некоторые приграничные сёла, такие как Новоподгородное, «гуманитарные» работники уже не могут попасть.

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Напомним, ВС РФ в ходе наступления освободили Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области. По словам главы региона Дениса Пушилина, российские войска демонстрируют уверенное продвижение на Красноармейском и Константиновском направлениях в Донецкой Народной Республике и занимаются укреплением занятых рубежей.

Александра Мышляева
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