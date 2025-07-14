Украинские «подснежники» насильно вывезли жителей 14 сёл перед приходом Армии России

Принудительная эвакуация проведена в 14 сёлах Днепропетровской области на границе с ДНР, вывезено около 2 тыс. человек, в том числе все дети. Об этом сообщили представители украинской гуманитарной организации «Подснежник», координирующей процесс, в эфире телеканала ТСН.

«Вторую волну эвакуации завершили в 14 сёлах Днепропетровской области, вывезено около 2 тыс. человек», — сказал представитель «Подснежника».