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24 июля, 18:21

СК возбудил дело против офицеров войсковой службы Минобороны

Бастрыкин: СК завёл дело на двух сотрудников управления службы войск Минобороны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Против двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России возбудили уголовное дело. Фигурантами дела стали Юрий Захаренко и Михаил Баранов, которые, по версии следствия, совершили должностное преступление. Об этом рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова»,цитирует Бастрыкина РИА «Новости».

Фигуранты дела подписали заведомо фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, которые не соответствовали условиям госконтракта. Масштабы преступления впечатляют: в результате противоправных действий государству нанесён ущерб более чем на 300 миллионов рублей.

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Полина Никифорова
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