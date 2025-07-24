СК возбудил дело против офицеров войсковой службы Минобороны

Против двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России возбудили уголовное дело. Фигурантами дела стали Юрий Захаренко и Михаил Баранов, которые, по версии следствия, совершили должностное преступление. Об этом рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц отдела Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России Юрия Захаренко и Михаила Баранова», — цитирует Бастрыкина РИА «Новости».

Фигуранты дела подписали заведомо фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, которые не соответствовали условиям госконтракта. Масштабы преступления впечатляют: в результате противоправных действий государству нанесён ущерб более чем на 300 миллионов рублей.