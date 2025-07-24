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24 июля, 18:36

Задержаны пилоты самолёта, напугавшего отдыхающих на пляже в Ленобласти

Задержаны пилоты самолёта, совершившего опасный манёвр над пляжем в Ленобласти

В Ленобласти самолёт пролетел впритирку над отдыхающими. Обложка © Telegram / Подъём

В Ленобласти самолёт пролетел впритирку над отдыхающими. Обложка © Telegram / Подъём

Пилоты, чей самолет пролетел над пляжем Ладожского озера, были задержаны правоохранительными органами. Как сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В Ленобласти задержали пилотов, пролетевших низко над пляжем. Видео © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

«Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий на воздушном судне по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники СК провели осмотр места происшествия и обыски по месту жительства подозреваемых. Расследование продолжается. Уточняется, что фигуранты дела вину признали и принесли извинения, пообещав больше не повторять подобных инцидентов.

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Как сообщал Life.ru, необычный воздушный «спектакль» произошёл 13 июля в районе посёлка Коккорево Ленобласти. Легкомоторное воздушное судно дважды пролетело над пляжем Ладожского озера, где в это время находилось много людей.

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Юлия Сафиулина
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