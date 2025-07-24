Задержаны пилоты самолёта, напугавшего отдыхающих на пляже в Ленобласти

Пилоты, чей самолет пролетел над пляжем Ладожского озера, были задержаны правоохранительными органами. Как сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В Ленобласти задержали пилотов, пролетевших низко над пляжем. Видео © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

«Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий на воздушном судне по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники СК провели осмотр места происшествия и обыски по месту жительства подозреваемых. Расследование продолжается. Уточняется, что фигуранты дела вину признали и принесли извинения, пообещав больше не повторять подобных инцидентов.