От самоката до уголовки: СК возбудил дело против подростков, катавшихся по руинам «Крокуса»
СК возбудил дело о хулиганстве из-за подростков на самокатах в «Крокусе»
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Неподобающее поведение на месте страшной трагедии обернулось уголовным делом для двух подростков. Как сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета, ведомство возбудило дело после того, как полиция задержала юношей, катавшихся на самокатах по сгоревшему концертному залу «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
Видео с их действиями появилось в медиапространстве и вызвало широкий резонанс.
«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело», — сказано в публикации СК.
Максимальное наказание по статье о хулиганстве предусматривает тюремное заключение на срок до семи лет.
Ранее Life.ru рассказывал, что два подростка решили провести весёлый заезд на арендованных самокатах по сгоревшему в результате теракта «Крокус Сити Холлу». Их быстро нашла полиция, поскольку на видео хорошо видны прокатные номера их электросамокатов.