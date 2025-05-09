От самоката до уголовки: СК возбудил дело против подростков, катавшихся по руинам «Крокуса»

Неподобающее поведение на месте страшной трагедии обернулось уголовным делом для двух подростков. Как сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета, ведомство возбудило дело после того, как полиция задержала юношей, катавшихся на самокатах по сгоревшему концертному залу «Крокус Сити Холл» в Красногорске.