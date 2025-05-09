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9 мая, 09:09

От самоката до уголовки: СК возбудил дело против подростков, катавшихся по руинам «Крокуса»

СК возбудил дело о хулиганстве из-за подростков на самокатах в «Крокусе»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Неподобающее поведение на месте страшной трагедии обернулось уголовным делом для двух подростков. Как сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета, ведомство возбудило дело после того, как полиция задержала юношей, катавшихся на самокатах по сгоревшему концертному залу «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Видео с их действиями появилось в медиапространстве и вызвало широкий резонанс.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело», — сказано в публикации СК.

Максимальное наказание по статье о хулиганстве предусматривает тюремное заключение на срок до семи лет.

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Ранее Life.ru рассказывал, что два подростка решили провести весёлый заезд на арендованных самокатах по сгоревшему в результате теракта «Крокус Сити Холлу». Их быстро нашла полиция, поскольку на видео хорошо видны прокатные номера их электросамокатов.

Владимир Озеров
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