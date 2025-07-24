Часть Евпатории осталась без воды из-за аварии

Часть Евпатории осталась без воды из-за крупной аварии на главном водопроводе. Ремонтные работы уже ведутся специалистами ГУП РК «Вода Крыма», но точное время возобновления подачи воды пока неизвестно. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев в своём телеграм-канале.

«В районе 17:40 произошло снижение давления в системе водоснабжения города по причине повреждения внутригородского водовода в районе пересечения ул. 60 лет ВЛКСМ и ул. 9 Мая. С 21.00 сегодняшнего дня на период проведения аварийных работ в городе будет полностью ограничено водоснабжение», — написал Юрьев.

Глава администрации призывает горожан заранее позаботиться о запасах воды в связи с предстоящими ремонтными работами. Важно отметить, что в пятницу детские сады Евпатории будут функционировать только в режиме дежурных групп кратковременного пребывания, без предоставления питания. Водоснабжение будет осуществляться в населенные пункты Мирный и Новоозёрное, а также в район Световой мая.

Евпаторийским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» завтра будет организован подвоз воды. В настоящее время составляются графики, которые будут опубликованы на официальном сайте «Воды Крыма» и других интернет-ресурсах.