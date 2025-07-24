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24 июля, 19:51

У Starlink произошёл сбой по всему миру, не работают терминалы ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Терминалы спутниковой связи Starlink, которые используются ВСУ, перестали работать по всей линии фронта. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на военного с позывным Тень.

«По всей линии фронта перестали работать Starlink, сообщает украинский военный с позывным Тень», — говорится в сообщении.

Позже издание уточнило, что сбой у Starlink произошёл по всему миру.

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«Старлинк» — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией Илона Маска SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным. Ранее Маск заявил, что никогда не отключит Starlink на Украине. Он пояснил, что не собирается наносить удар по коммуникациям ВСУ, несмотря на негативное отношение к киевскому режиму.

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Никита Никонов
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