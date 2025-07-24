У Starlink произошёл сбой по всему миру, не работают терминалы ВСУ

Терминалы спутниковой связи Starlink, которые используются ВСУ, перестали работать по всей линии фронта. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на военного с позывным Тень.

«Старлинк» — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией Илона Маска SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным. Ранее Маск заявил, что никогда не отключит Starlink на Украине. Он пояснил, что не собирается наносить удар по коммуникациям ВСУ, несмотря на негативное отношение к киевскому режиму.