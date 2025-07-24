Porsche Cayenne сгорел в заповеднике в Крыму, нанеся сильный вред экологии

Автомобиль Porsche Cayenne сгорел в заповедной зоне на плато Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

Porsche Cayenne горит в заповеднике в Крыму. Видео © Telegram / Заповедный Крым

По предварительным данным, водитель «порше» попытался проехать по бездорожью на территорию заповедника, объехав шлагбаум по грунтовой дороге.











Застряв на каменистом участке, водитель пытался вызволить автомобиль, но машина буксовала, после чего, предположительно из-за короткого замыкания, и произошло возгорание. В результате огонь полностью уничтожил автомобиль.

Экологии заповедника был нанесён значительный урон. Из-за разлива горюче-смазочных материалов, которые проникли в почву и продолжали гореть, деградация почвы оказалась значительно сильнее, чем при обычном пожаре. Восстановление этого участка займёт более двух лет. Сотрудники оперативной группы ФГБУ «Заповедный Крым» составили определение о возбуждении административного дела.