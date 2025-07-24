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Регион
24 июля, 20:57

Porsche Cayenne сгорел в заповеднике в Крыму, нанеся сильный вред экологии

Обложка © Telegram / Заповедный Крым

Обложка © Telegram / Заповедный Крым

Автомобиль Porsche Cayenne сгорел в заповедной зоне на плато Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

Porsche Cayenne горит в заповеднике в Крыму. Видео © Telegram / Заповедный Крым

По предварительным данным, водитель «порше» попытался проехать по бездорожью на территорию заповедника, объехав шлагбаум по грунтовой дороге.

  • Porsche Cayenne горит в заповеднике в Крыму. Фото © Telegram / Заповедный Крым
    Porsche Cayenne горит в заповеднике в Крыму. Фото © Telegram / Заповедный Крым
  • Porsche Cayenne горит в заповеднике в Крыму. Фото © Telegram / Заповедный Крым
    Porsche Cayenne горит в заповеднике в Крыму. Фото © Telegram / Заповедный Крым
  • Porsche Cayenne горит в заповеднике в Крыму. Фото © Telegram / Заповедный Крым
    Porsche Cayenne горит в заповеднике в Крыму. Фото © Telegram / Заповедный Крым
  • Porsche Cayenne горит в заповеднике в Крыму. Фото © Telegram / Заповедный Крым
    Porsche Cayenne горит в заповеднике в Крыму. Фото © Telegram / Заповедный Крым
  • Porsche Cayenne горит в заповеднике в Крыму. Фото © Telegram / Заповедный Крым
    Porsche Cayenne горит в заповеднике в Крыму. Фото © Telegram / Заповедный Крым

Porsche Cayenne горит в заповеднике в Крыму. Фото © Telegram / Заповедный Крым

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Застряв на каменистом участке, водитель пытался вызволить автомобиль, но машина буксовала, после чего, предположительно из-за короткого замыкания, и произошло возгорание. В результате огонь полностью уничтожил автомобиль.

Экологии заповедника был нанесён значительный урон. Из-за разлива горюче-смазочных материалов, которые проникли в почву и продолжали гореть, деградация почвы оказалась значительно сильнее, чем при обычном пожаре. Восстановление этого участка займёт более двух лет. Сотрудники оперативной группы ФГБУ «Заповедный Крым» составили определение о возбуждении административного дела.

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Ранее сообщалось, что в Москве на Бескудниковском бульваре произошёл пожар на автомобильной стоянке, в результате которого огнём были уничтожены восемь транспортных средств. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание в автомобиле Ford Taurus, от которого огонь распространился на другие автомобили.

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Антон Голыбин
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