Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 20:24

Starlink подтвердил сбой по всему миру и заявил о попытках восстановить систему

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Starlink подтвердил глобальный сбой, затронувший работу спутников терминалов. В компании отметили, что работают над устранением причин неполадок.

«В настоящее время сеть Starlink испытывает сбой, мы активно работает над решением этой проблемы. Благодарим вас за терпение и сообщим, как только проблема будет решена», — говорится в сообщении компании на странице в соцсети X.

Сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных веб-ресурсов, сообщил, что сбои у Starlink зафиксированы по всему миру. Поступило не менее 50 тысяч обращений.

«Старлинк» — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией американского бизнесмена Илона Маска SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.

SpaceX поддержит Grok Маска на $2 млрд
SpaceX поддержит Grok Маска на $2 млрд

Напомним, ранее украинские СМИ со ссылкой на военных сообщили, что терминалы Starlink перестали работать у ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Эту информацию уже подтвердили в командовании Силами беспилотных систем.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • starlink
  • Илон Маск
  • spacex
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar