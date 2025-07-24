Starlink подтвердил сбой по всему миру и заявил о попытках восстановить систему

Starlink подтвердил глобальный сбой, затронувший работу спутников терминалов. В компании отметили, что работают над устранением причин неполадок.

«В настоящее время сеть Starlink испытывает сбой, мы активно работает над решением этой проблемы. Благодарим вас за терпение и сообщим, как только проблема будет решена», — говорится в сообщении компании на странице в соцсети X.

Сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных веб-ресурсов, сообщил, что сбои у Starlink зафиксированы по всему миру. Поступило не менее 50 тысяч обращений.

«Старлинк» — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией американского бизнесмена Илона Маска SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.