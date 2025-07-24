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Регион
24 июля, 20:32

Лёг по всему фронту: Командующий дронами ВСУ подтвердил сбой Starlink

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ подтвердил сбой Starlink на фронте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадьяр Бровди заявил о наличии проблем в работе системы Starlink на передовой. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Starlink лёг по всему фронту», — написал Бровди.

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Ранее сообщалось, что в ряде регионов мира произошли сбои в работе терминалов спутниковой связи Starlink. В компании подтвердили наличие проблем и сообщили, что работают над их устранением. Starlink представляет собой глобальную систему спутников, развёртываемую компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения доступа к высокоскоростному спутниковому интернету в районах с нестабильным, дорогим или отсутствующим подключением.

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Антон Голыбин
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