Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Поздравляю вас с праздником – Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации. Благодарю за эффективную и напряжённую работу, важную и необходимую для всего нашего общества, для России. Добросовестно выполняя свой профессиональный долг, вы вносите весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, в укрепление институтов и принципов правового государства, обеспечиваете верховенство Закона», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что сегодня сотрудники СК, следователи МВД и ФСБ отвечают за решение целого ряда важнейших задач. В первую очередь, это борьба с наиболее опасными проявлениями криминала, включая организованную преступность, коррупцию, наркоторговлю, терроризм и экстремизм. Лидер РФ подчеркнул, что такая работа требует предельной самоотдачи и объективности при расследовании уголовных дел.

Также он добавил, что важно грамотно и оперативно координировать повседневную деятельность с коллегами из других ведомств, учитывая современные вызовы, в том числе в цифровой среде. Необходимо разоблачать теневые финансовые махинации и изощрённые мошеннические схемы, направленные на обман граждан, особенно пенсионеров и семей участников СВО.

Кроме того, Путин призвал жёстко пресекать информационные диверсии, провокации и любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела России. Он указал, что суверенитет страны, традиционные ценности, а также межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надёжно защищены.

В праздничный день президент особо отметил мужество сотрудников следственных органов, работающих в зоне специальной военной операции.

Путин выразил уверенность, что следственные органы и впредь будут достойно выполнять поставленные задачи, отстаивая коренные интересы России и её народа. В заключение глава государства пожелал сотрудникам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия их семьям.

День сотрудника органов следствия Российской Федерации отмечается ежегодно 25 июля, начиная с 2014 года. Выбор даты неслучаен. Именно 25 июля в 1713 году был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского», руководителем которой назначен гвардии майор Семёновского полка Михаил Волконский.