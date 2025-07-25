Названа причина мощного сбоя в работе Starlink, на который пожаловались ВСУ

Технический сбой в работе спутниковой системы Starlink произошёл из-за неполадок в программном обеспечении. Об этом заявил вице-президент компании Майкл Николс в своём обращении через социальную сеть X.

Как пояснил представитель компании, перебои в работе сервиса были вызваны отказом критически важных компонентов внутреннего программного обеспечения, отвечающих за функционирование базовой сети. Николс уточнил, что на момент его обращения основные функции Starlink уже восстановлены. По его данным, сбой продолжался около двух с половиной часов, в течение которых пользователи испытывали трудности с подключением.

Ранее пользователи из разных стран начали массово сообщать о проблемах в работе спутникового интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, около 60% жалоб касались нестабильного соединения, тогда как остальные 40% пользователей столкнулись с полным отсутствием связи. Наибольшее количество обращений поступило из США, где о неполадках сообщили приблизительно 63 тысячи абонентов. Значительные перебои также наблюдались в Великобритании, Австралии и ряде стран Латинской Америки, включая Мексику, Аргентину, Чили и Бразилию.