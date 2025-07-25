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24 июля, 21:35

Илон Маск извинился за сбой Starlink, который оставил ВСУ без связи

Илон Маск извинился за сбой Starlink и пообещал всё починить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Глава компании SpaceX Илон Маск извинился за сбой в работе спутниковых терминалов сети Starlink. Он пообещал, что обслуживание будет восстановлено в ближайшее время.

«Извините за сбой. SpaceX устранил первопричину, чтобы гарантировать, что подобное больше не повторится», — написал Маск в соцсети X.

Лёг по всему фронту: Командующий дронами ВСУ подтвердил сбой Starlink
Лёг по всему фронту: Командующий дронами ВСУ подтвердил сбой Starlink

Ранее сообщалось, что в ряде регионов мира произошли сбои в работе терминалов спутниковой связи Starlink. Сервис Downdetector зафиксировал более 50 тысяч жалоб. В компании подтвердили наличие проблем и сообщили, что работают над их устранением. Starlink представляет собой глобальную систему спутников, развёртываемую компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения доступа к высокоскоростному спутниковому интернету в районах с нестабильным, дорогим или отсутствующим подключением.

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Никита Никонов
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