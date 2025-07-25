Илон Маск извинился за сбой Starlink, который оставил ВСУ без связи
Илон Маск извинился за сбой Starlink и пообещал всё починить
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Глава компании SpaceX Илон Маск извинился за сбой в работе спутниковых терминалов сети Starlink. Он пообещал, что обслуживание будет восстановлено в ближайшее время.
«Извините за сбой. SpaceX устранил первопричину, чтобы гарантировать, что подобное больше не повторится», — написал Маск в соцсети X.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов мира произошли сбои в работе терминалов спутниковой связи Starlink. Сервис Downdetector зафиксировал более 50 тысяч жалоб. В компании подтвердили наличие проблем и сообщили, что работают над их устранением. Starlink представляет собой глобальную систему спутников, развёртываемую компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения доступа к высокоскоростному спутниковому интернету в районах с нестабильным, дорогим или отсутствующим подключением.