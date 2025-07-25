Движение по Крымскому мосту временно приостановлено для автотранспорта

Временное перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту зафиксировано сегодня. Об этом в 01:49 сообщил Telegram-канал, освещающий ситуацию на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в опубликованном сообщении.

Причины приостановки движения и предполагаемое время возобновления пока не уточняются.