Биткоины, забытые на 14 лет, сделали владельца миллионером
Неизвестный перевёл забытые 14 лет биткоины на сумму 468 млн долларов
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Криптокошелёк, к которому никто не прикасался с января 2011 года, внезапно использовали для крупного перевода — с него ушли 3962 биткоина. Об этом свидетельствуют данные BitInfoCharts.
Монеты были куплены, когда биткоин стоил около 39 центов. Тогда весь объём едва дотягивал до $1558. На момент транзакции курс превысил $118 тысяч, и общая сумма составила более $468 миллионов. Кто именно совершил перевод, неизвестно. Также неясно, связано ли это движение с другими крупными транзакциями, которые проходили в первой половине июля.
Ранее сообщалось, что неизвестный держатель, хранивший свыше 80 000 биткоинов без единой транзакции на протяжении 14 лет, внезапно начал перемещать свои активы на кошельки компании Galaxy Digital. По данным аналитиков Lookonchain, уже было переведено около 40 009 BTC, что эквивалентно примерно $4,68 млрд.