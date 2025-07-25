Биткоины, забытые на 14 лет, сделали владельца миллионером

Криптокошелёк, к которому никто не прикасался с января 2011 года, внезапно использовали для крупного перевода — с него ушли 3962 биткоина. Об этом свидетельствуют данные BitInfoCharts.

Монеты были куплены, когда биткоин стоил около 39 центов. Тогда весь объём едва дотягивал до $1558. На момент транзакции курс превысил $118 тысяч, и общая сумма составила более $468 миллионов. Кто именно совершил перевод, неизвестно. Также неясно, связано ли это движение с другими крупными транзакциями, которые проходили в первой половине июля.