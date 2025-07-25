Тело умершего во время полёта пассажира Turkish Airlines бесследно исчезло после приземления
KTLA: Тело умершего во время полёта в Сан-Франциско пассажира исчезло без следа
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Тело пассажира, скончавшегося во время авиарейса из Стамбула в Сан-Франциско, бесследно исчезло после приземления. Об этом сообщает портал KTLA.
Инцидент произошёл 13 июля, когда во время полета над Гренландией одному из пассажиров стало плохо. Несмотря на усилия медиков, находившихся на борту, спасти мужчину не удалось. Капитан принял решение совершить экстренную посадку в чикагском аэропорту.
Согласно установленным процедурам, тело должны были передать в морг округа Кук. Однако представители морга заявили, что к ним тело не поступало. В то же время авиакомпания Turkish Airlines подтвердила, что все пассажиры, включая родственников скончавшегося, благополучно добрались до Сан-Франциско другими рейсами.
В настоящее время местонахождение тела остается загадкой. Авиакомпания и правоохранительные органы проводят расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.
Ранее Life.ru рассказывал, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines массово теряет багаж россиян. На это уже пожаловались более тысячи пассажиров из РФ.