Вторжение клопов во Францию набирает обороты: число случаев заражения выросло на 50%

Во Франции в июне число случаев заражения постельными клопами выросло на 50% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на Союз экспертов по обнаружению этих насекомых с помощью служебных собак и Ассоциацию специалистов по охране здоровья и окружающей среды. При этом общая тенденция за год отличается.

Специалисты объяснили, что летом заражений становится больше из-за высокой мобильности людей и недостаточной подготовки некоторых регионов к распространению вредителей. При этом в первые месяцы года количество случаев уменьшилось примерно на четверть — на 26%. За первые шесть месяцев было проведено более 76 тысяч дезинсекций.

Рост обращений перед летом также связывают с тем, что люди стали внимательнее и раньше обращаются за помощью. По мнению экспертов, методы борьбы и профилактики работают всё эффективнее, а специалисты стали лучше подготовлены.