Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 04:52

Китай создал крупнейший в мире кристалл для сверхмощных лазеров, способных сжигать спутники

SCMP: Китай создал крупнейший в мире кристалл BGSe для сверхмощных лазеров

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Китайские учёные разработали крупнейший в мире кристалл BGSe. Как сообщает South China Morning Post, данное достижение может привести к созданию сверхмощного лазерного оружия, способного поражать цели на орбите Земли.

Разработка принадлежит специалистам Хэфэйского научно-исследовательского института физических наук Китайской академии наук. Синтетический кристалл диаметром 60 мм эффективно преобразует коротковолновое инфракрасное излучение в лучи среднего и дальнего инфракрасного диапазона.

«Это самый большой образец, о котором сообщалось в мире на сегодняшний день», — приводит газета слова руководителя группы разработчиков, профессора У Хайсиня.

Важным фактором является способность кристалла выдерживать мощность лазерного излучения до 550 мегаватт на квадратный сантиметр. Как отмечает издание, он на порядок превышает порог повреждения существующих кристаллов военного назначения. Китайские эксперты полагают, что новый кристалл также применим в медицинском оборудовании и сверхчувствительных инфракрасных системах слежения за ракетами и самолётами.

Блэкаут одним ударом: Китай создал оружие, способное вызывать отключение света в зоне поражения
Блэкаут одним ударом: Китай создал оружие, способное вызывать отключение света в зоне поражения

Ранее в Китае была представлена пчела-киборг, управляемая с помощью мозгового импланта. Разработка Пекинского технологического института представляет собой лёгкий контроллер, крепящийся к насекомому и соединяющийся с мозгом посредством микроигл. Передаваемые импульсы имитируют естественные сигналы, позволяя дистанционно управлять движениями пчелы. Предполагается, что технология найдёт применение в военной разведке и спасательных операциях, где миниатюрные пчёлы смогут проникать в труднодоступные места.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Новости науки
  • Китай
  • Военная техника
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar