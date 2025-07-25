Китай создал крупнейший в мире кристалл для сверхмощных лазеров, способных сжигать спутники

Китайские учёные разработали крупнейший в мире кристалл BGSe. Как сообщает South China Morning Post, данное достижение может привести к созданию сверхмощного лазерного оружия, способного поражать цели на орбите Земли.

Разработка принадлежит специалистам Хэфэйского научно-исследовательского института физических наук Китайской академии наук. Синтетический кристалл диаметром 60 мм эффективно преобразует коротковолновое инфракрасное излучение в лучи среднего и дальнего инфракрасного диапазона.

«Это самый большой образец, о котором сообщалось в мире на сегодняшний день», — приводит газета слова руководителя группы разработчиков, профессора У Хайсиня.

Важным фактором является способность кристалла выдерживать мощность лазерного излучения до 550 мегаватт на квадратный сантиметр. Как отмечает издание, он на порядок превышает порог повреждения существующих кристаллов военного назначения. Китайские эксперты полагают, что новый кристалл также применим в медицинском оборудовании и сверхчувствительных инфракрасных системах слежения за ракетами и самолётами.