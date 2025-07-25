В дождях по всему миру вырос уровень необычной кислоты, вызывающей бездетность

Исследователи отмечают тревожную тенденцию роста концентраций трифторуксусной кислоты (TFA) в различных видах осадков — от дождевой воды до арктического снега. Как сообщает журнал Nature, этот синтетический компонент, относящийся к категории стойких химических соединений, проникает в окружающую среду через промышленные выбросы, утечки хладагентов, разложение определённых пестицидов и даже в результате использования медицинских анестетиков.

Наблюдения последних лет демонстрируют значительное увеличение содержания TFA в природных средах. В Германии концентрация этого вещества в листьях деревьев возросла в 5-10 раз по сравнению с предыдущими десятилетиями. Химикат обнаруживают в арктических льдах, подземных водах Дании и европейских реках. Особую обеспокоенность учёных вызывает способность кислоты сохраняться в природе, не подвергаясь естественному разложению, что приводит к её постепенному накоплению в почве, водных ресурсах и живых организмах. Лабораторные анализы подтвердили присутствие следов TFA в человеческом организме, продуктах питания и напитках.

На текущий момент научное сообщество не пришло к единому мнению относительно уровня опасности этого соединения. Экспериментальные данные на животных моделях показывают, что для непосредственного токсического воздействия требуются концентрации, в сотни тысяч раз превышающие обнаруженные в природе. Однако появляются исследования, указывающие на возможное негативное влияние кислоты на репродуктивную функцию и природные экосистемы. В европейских странах уже рассматривают возможность включения TFA в перечень опасных веществ и введения ограничений на её применение. Отдельные государства приняли решение о запрете пестицидов, при разложении которых образуется это вещество.

Специалисты обращают внимание на важность мониторинга ситуации — даже если непосредственная угроза здоровью человека окажется незначительной, непрерывное накопление TFA в окружающей среде может привести к серьёзным экологическим последствиям в долгосрочной перспективе.