Химик рассказал, чем опасен кислотный городской дождь

Дождь в больших городах обычно бывает кислотным (из-за загрязнения атмосферы оксидами азота и серы). Опасно ли это, в беседе с Life.ru объяснил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Для кожи тела нестрашно, но у чувствительных людей такой дождь может вызвать раздражение кожи головы, появление перхоти и т.п. Но это если регулярно под дождём ходить. Единоразово — нестрашно, особенно если помыть голову, придя домой. Вблизи ТЭЦ дождь может содержать частички сажи, но и это не вредно.

По словам химика, обычную дождевую воду можно даже пить, но только в случае, если в городе нет металлургических предприятий или нефтеперерабатывающих заводов. А грязные следы от дождя, которые мы видим, например, на машине, чаще всего от пыли, поднимаемой ветром, или из-за пыльцы растений. Частички пыли могут быть и в дождевых каплях, но они безвредны для здоровья.