Химик рассказал, чем опасен кислотный городской дождь
Химик Дорохов: Дождь в городах обычно бывает кислотным
Дождь в городе. Фото © Life.ru
Дождь в больших городах обычно бывает кислотным (из-за загрязнения атмосферы оксидами азота и серы). Опасно ли это, в беседе с Life.ru объяснил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Для кожи тела нестрашно, но у чувствительных людей такой дождь может вызвать раздражение кожи головы, появление перхоти и т.п. Но это если регулярно под дождём ходить. Единоразово — нестрашно, особенно если помыть голову, придя домой. Вблизи ТЭЦ дождь может содержать частички сажи, но и это не вредно.
По словам химика, обычную дождевую воду можно даже пить, но только в случае, если в городе нет металлургических предприятий или нефтеперерабатывающих заводов. А грязные следы от дождя, которые мы видим, например, на машине, чаще всего от пыли, поднимаемой ветром, или из-за пыльцы растений. Частички пыли могут быть и в дождевых каплях, но они безвредны для здоровья.
Напомним, что циклон «Кассандра» обрушил на Москву и область 34,8 миллиметра осадков, что составляет половину месячной нормы. Из-за вихря в регионе льёт как из ведра. Чтобы не заболеть при таких погодных условиях, читайте советы врача на Life.ru.