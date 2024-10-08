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Химик рассказал, чем опасен кислотный городской дождь

Химик Дорохов: Дождь в городах обычно бывает кислотным

8 октября, 13:25
Дождь в городе. Фото © Life.ru

Дождь в городе. Фото © Life.ru

Дождь в больших городах обычно бывает кислотным (из-за загрязнения атмосферы оксидами азота и серы). Опасно ли это, в беседе с Life.ru объяснил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Для кожи тела нестрашно, но у чувствительных людей такой дождь может вызвать раздражение кожи головы, появление перхоти и т.п. Но это если регулярно под дождём ходить. Единоразово — нестрашно, особенно если помыть голову, придя домой. Вблизи ТЭЦ дождь может содержать частички сажи, но и это не вредно.

Андрей Дорохов

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА

Для кожи тела нестрашно, но у чувствительных людей такой дождь может вызвать раздражение кожи головы, появление перхоти и т.п. Но это если регулярно под дождём ходить. Единоразово — нестрашно, особенно если помыть голову, придя домой. Вблизи ТЭЦ дождь может содержать частички сажи, но и это не вредно.
Для кожи тела нестрашно, но у чувствительных людей такой дождь может вызвать раздражение кожи головы, появление перхоти и т.п. Но это если регулярно под дождём ходить. Единоразово — нестрашно, особенно если помыть голову, придя домой. Вблизи ТЭЦ дождь может содержать частички сажи, но и это не вредно.

По словам химика, обычную дождевую воду можно даже пить, но только в случае, если в городе нет металлургических предприятий или нефтеперерабатывающих заводов. А грязные следы от дождя, которые мы видим, например, на машине, чаще всего от пыли, поднимаемой ветром, или из-за пыльцы растений. Частички пыли могут быть и в дождевых каплях, но они безвредны для здоровья.

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Напомним, что циклон «Кассандра» обрушил на Москву и область 34,8 миллиметра осадков, что составляет половину месячной нормы. Из-за вихря в регионе льёт как из ведра. Чтобы не заболеть при таких погодных условиях, читайте советы врача на Life.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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