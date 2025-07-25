У российских пользователей перестало работать популярное приложение VSCO

Ключевой соперник Instagram* прекратил свою деятельность в России. У пользователей VSCO в России пропали функции подписки за 5000 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.









Сообщается, что мобильное приложение VSCO, насчитывающее более 200 миллионов пользователей по всему миру и более миллиона в России, перестало работать на территории страны. В частности, пользователи с активной подпиской не могут получить доступ к функциям редактирования фотографий, а также к ленте и разделу Space.

Пользователи из России жалуются, что приложение не даёт воспользоваться функциями годовой оплаченной подписки. При этом возможность приобрести новую подписку остаётся активной, но доступ к соответствующим функциям не предоставляется. Служба поддержки игнорирует вопросы о причинах блокировки.

А ранее тысячи игроков из России пожаловались на работу платформы Steam. Основная доля обращений пришлась на Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Наибольшую активность проявили жители Санкт-Петербурга и Москвы, а также Карелии и Мурманской области.