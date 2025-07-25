Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 05:22

У российских пользователей перестало работать популярное приложение VSCO

SHOT: Пользователи из России лишились доступа в VSCO и оплаченных подписок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kite_rin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kite_rin

Ключевой соперник Instagram* прекратил свою деятельность в России. У пользователей VSCO в России пропали функции подписки за 5000 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

  • У российских пользователей перестало работать приложение VSCO. Фото © SHOT
    У российских пользователей перестало работать приложение VSCO. Фото © SHOT
  • У российских пользователей перестало работать приложение VSCO. Фото © SHOT
    У российских пользователей перестало работать приложение VSCO. Фото © SHOT
  • У российских пользователей перестало работать приложение VSCO. Фото © SHOT
    У российских пользователей перестало работать приложение VSCO. Фото © SHOT
  • У российских пользователей перестало работать приложение VSCO. Фото © SHOT
    У российских пользователей перестало работать приложение VSCO. Фото © SHOT

У российских пользователей перестало работать приложение VSCO. Фото © SHOT

1 / 4

Сообщается, что мобильное приложение VSCO, насчитывающее более 200 миллионов пользователей по всему миру и более миллиона в России, перестало работать на территории страны. В частности, пользователи с активной подпиской не могут получить доступ к функциям редактирования фотографий, а также к ленте и разделу Space.

Пользователи из России жалуются, что приложение не даёт воспользоваться функциями годовой оплаченной подписки. При этом возможность приобрести новую подписку остаётся активной, но доступ к соответствующим функциям не предоставляется. Служба поддержки игнорирует вопросы о причинах блокировки.

У Starlink произошёл сбой по всему миру, не работают терминалы ВСУ
У Starlink произошёл сбой по всему миру, не работают терминалы ВСУ

А ранее тысячи игроков из России пожаловались на работу платформы Steam. Основная доля обращений пришлась на Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Наибольшую активность проявили жители Санкт-Петербурга и Москвы, а также Карелии и Мурманской области.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Россия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar