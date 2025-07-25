Пограничники-зэки из ВСУ стали сбывать оружие за спинами командиров
ТАСС: Бывшие заключённые в рядах ВСУ незаконно вывозят оружие из Сумской области
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Мобилизованные в пограничные войска бывшие заключённые на Украине занимаются незаконным вывозом оружия из Сумской области в другие регионы. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, призыв бывших осуждённых в украинское пограничное управление спровоцировал рост преступности среди военнослужащих, включая незаконный оборот оружия. Он отметил, что оружие пытаются переправлять в центральные и западные области страны.
Но не только обычные солдаты ВСУ лишают свою же армию оружия. Недавно стало известно, что украинское правительство столкнулось с серьёзными финансовыми потерями из-за сотрудничества с ненадёжными поставщиками вооружений. Закупки оружия через посредников и сомнительные фирмы за три года обернулись для Киева пропажей сотен миллионов долларов. В ряде случаев авансы перечислялись малоизвестным компаниям, которые в итоге не поставили обещанное вооружение или его комплектующие.