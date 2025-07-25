Более 1600 машин стоят в очередях на подходах к Крымском мосту
Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock
На утро 25 июля на подходах к Крымскому мосту образовались масштабные транспортные заторы. Согласно данным мониторингового портала, освещающего ситуацию на переправе, со стороны Тамани скопилось 905 автомобилей, ожидающих ручного досмотра, в то время как со стороны Керчи очередь составила 710 машин.
Ночное временное ограничение движения (продолжавшееся около 3 часов) привело к образованию транспортного коллапса после возобновления пропускного режима. Ситуация усугубляется усиленными мерами безопасности и обязательным досмотром всех транспортных средств.
Водителям рекомендуется учитывать значительное увеличение времени проезда при планировании маршрутов через Крымский мост.
Сегодня ночью в 01:49 движение по Крымскому мосту было полностью приостановлено. Точные причины временного ограничения движения не сообщались. Граждан призвали соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.