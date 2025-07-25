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25 июля, 06:07

Более 1600 машин стоят в очередях на подходах к Крымском мосту

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

На утро 25 июля на подходах к Крымскому мосту образовались масштабные транспортные заторы. Согласно данным мониторингового портала, освещающего ситуацию на переправе, со стороны Тамани скопилось 905 автомобилей, ожидающих ручного досмотра, в то время как со стороны Керчи очередь составила 710 машин.

Ночное временное ограничение движения (продолжавшееся около 3 часов) привело к образованию транспортного коллапса после возобновления пропускного режима. Ситуация усугубляется усиленными мерами безопасности и обязательным досмотром всех транспортных средств.

Водителям рекомендуется учитывать значительное увеличение времени проезда при планировании маршрутов через Крымский мост.

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Сегодня ночью в 01:49 движение по Крымскому мосту было полностью приостановлено. Точные причины временного ограничения движения не сообщались. Граждан призвали соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Алиса Хуссаин
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