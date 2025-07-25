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25 июля, 06:11

«Сильно удивлён»: Британец приехал в Россию и сделал неожиданный вывод об СВО

Обозреватель Уолш приехал в Россию и восхитился уровнем патриотизма в стране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Россияне одобряют внешнеполитический курс государства и оказывают сильную поддержку своей армии в зоне СВО. Об этом заявил внешнеполитический обозреватель Патрик Уолш на YouTube.

«У меня есть друг из Британии, который пару недель назад побывал в Санкт-Петербурге. Он настоящий британец, никогда не симпатизировавший России. Но он был сильно удивлён, что это настолько патриотичная страна. Люди поддерживают свою армию. Его поразило, насколько широкую поддержку имеет СВО у простого народа», — сказал он.

По словам обозревателя, Запад стремился к совершенно иному исходу, однако усилия не увенчались успехом.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Донбассе против ВСУ сражаются французские добровольцы из отряда «Нормандия — Неман». В годы Великой Отечественной существовал полк с таким же названием, помогавший советским войскам громить гитлеровцев.

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Мария Любицкая
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