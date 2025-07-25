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25 июля, 06:28

Красавчик-шизофреник из «Обитаемого острова» матом послал журналистов после вопроса о работе

Василий Степанов послал журналистов после вопроса о замене в сериале «Полдень»

Актёр фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов. Обложка © Kinopoisk

Актёр фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов. Обложка © Kinopoisk

Актёр Василий Степанов отказался комментировать замену на роли Максима Каммерера в новом сериале «Полдень». Об этом сообщает Mash.

Красавчик из «Обитаемого острова» послал журналистов. Видео © Mash

По данным канала, съёмки фантастического триллера по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» уже начались, и главную роль теперь исполняет Юрий Колокольников. Корреспонденты Mash попытались выяснить у Степанова, как он отнёсся к этому решению, но актер в грубой форме отказался от разговора и захлопнул дверь.

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Ранее в Сети появилось видео с красавчиком из «Обитаемого острова», чью жизнь сломала шизофрения. Актёр Степанов впал в тяжёлую депрессию из-за отсутствия предложений о работе. В настоящее время он находится под наблюдением в психоневрологическом диспансере и получил первую группу инвалидности. Его единственными источниками дохода являются пособие по инвалидности в размере 20 тысяч рублей и пенсия его матери.

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Александра Мышляева
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