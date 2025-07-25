Красавчик-шизофреник из «Обитаемого острова» матом послал журналистов после вопроса о работе

Актёр Василий Степанов отказался комментировать замену на роли Максима Каммерера в новом сериале «Полдень». Об этом сообщает Mash.

Красавчик из «Обитаемого острова» послал журналистов. Видео © Mash

По данным канала, съёмки фантастического триллера по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» уже начались, и главную роль теперь исполняет Юрий Колокольников. Корреспонденты Mash попытались выяснить у Степанова, как он отнёсся к этому решению, но актер в грубой форме отказался от разговора и захлопнул дверь.