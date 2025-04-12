«Полстраны девчонок были в него влюблены»: Рудковская высказалась об ушедшем в запой Степанове

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на новости о звезде фильма «Обитаемый остров» Василии Степанове. Она выразила своё сожаление о том, что жизнь актёра пошла под откос.

«Видела его много лет назад на премьере, полстраны девчонок были в него влюблены. Ему сулили большую Голливудскую славу, что он будет нашим первым оскароносцем. Но ждать пришлось долго. <...> А какая могла быть невероятная судьба, будь рядом правильные люди и команда», — написала Рудковская в своих социальных сетях.

Продюсер отметила, что в итоге номинантом на Оскар стал российский актёр Юра Борисов. Артист подписал контракт с американским агентством United Talent Agency. UTA работает со многими известными голливудскими актёрами: Харрисоном Фордом, Брук Шилдс, Тимоти Шаламе, Майклом Джеем Фоксом и другими.