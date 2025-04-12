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Регион
12 апреля, 14:29

«Полстраны девчонок были в него влюблены»: Рудковская высказалась об ушедшем в запой Степанове

Яна Рудковская высказалась о страдающем шизофренией актёре Василии Степанове

Актёр фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов. Обложка © ТАСС / Василий Степанов

Актёр фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов. Обложка © ТАСС / Василий Степанов

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на новости о звезде фильма «Обитаемый остров» Василии Степанове. Она выразила своё сожаление о том, что жизнь актёра пошла под откос.

«Видела его много лет назад на премьере, полстраны девчонок были в него влюблены. Ему сулили большую Голливудскую славу, что он будет нашим первым оскароносцем. Но ждать пришлось долго. <...> А какая могла быть невероятная судьба, будь рядом правильные люди и команда», — написала Рудковская в своих социальных сетях.

Продюсер отметила, что в итоге номинантом на Оскар стал российский актёр Юра Борисов. Артист подписал контракт с американским агентством United Talent Agency. UTA работает со многими известными голливудскими актёрами: Харрисоном Фордом, Брук Шилдс, Тимоти Шаламе, Майклом Джеем Фоксом и другими.

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Напомним, что ранее в Сети появилось видео с красавчиком из «Обитаемого острова», чью жизнь сломала шизофрения. Василий Степанов впал в глубокую депрессию на фоне отсутствия съёмок. Сейчас звезда наблюдается в психоневрологическом диспансере, он также получил статус инвалида первой группы. Артист живёт на пособие по инвалидности в размере 20 тысяч рублей и на пенсию своей матери.

Алена Пенчугина
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