Индийский бизнесмен намерен зарегистрировать в РФ товарный знак Матушка-земля
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Индийский предприниматель Сингх Харбиндер планирует зарегистрировать товарный знак «Матушка-земля» для производства хозяйственных товаров в Ростове-на-Дону. Об этом он рассказал Mash.
Бизнесмен, получивший российское гражданство 30 лет назад, уже много лет занимается выпуском посуды и хозяйственных товаров. Теперь он намерен развивать бренд под новым названием.
Харбиндер надеется, что певица Татьяна Куртукова, исполняющая песню с таким же названием, не предъявит претензий, поскольку их сферы деятельности не пересекаются. По данным Mash, предприниматель уже готовит документы для подачи в Роспатент.
Ранее Life.ru сообщал, что российский представитель сети Subway подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда Subboy. По данным Rusprofile, ООО «Сабвэй Раша Маркетинг Компани» начала оформление товарного знака 1 июля. Новый бренд планируется использовать в ресторанном бизнесе: продаже еды и напитков, приготовлении и доставке блюд, включая сэндвичи, а также организации питания с доставкой на дом.