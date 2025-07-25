Индийский бизнесмен намерен зарегистрировать в РФ товарный знак Матушка-земля

Индийский предприниматель Сингх Харбиндер планирует зарегистрировать товарный знак «Матушка-земля» для производства хозяйственных товаров в Ростове-на-Дону. Об этом он рассказал Mash.

Бизнесмен, получивший российское гражданство 30 лет назад, уже много лет занимается выпуском посуды и хозяйственных товаров. Теперь он намерен развивать бренд под новым названием.

Харбиндер надеется, что певица Татьяна Куртукова, исполняющая песню с таким же названием, не предъявит претензий, поскольку их сферы деятельности не пересекаются. По данным Mash, предприниматель уже готовит документы для подачи в Роспатент.